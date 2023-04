Gewonde bij ongeluk met twee auto's in Alphen

Explosie is zoveelste incident in Alphense flat, buurt zit vol vragen: ‘Zijn we nog wel veilig?’

Buurtbewoners hebben veel twijfels en vragen over de ontploffing in een flatgebouw aan de Argostraat, afgelopen maandag. ,,De gekste verhalen doen nu de ronde in de wijk. Zijn we nog wel veilig?”