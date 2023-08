Ongeval met letsel op Bosbaanweg in Amstelveen

Man rijdt het water in en raakt ernstig gewond bij crash op N201

Een automobilist is vrijdagmiddag van de weg geschoten en in het water beland. Daarbij raakte de auto ook een motorrijder. Het ongeluk gebeurde op de N201 ter hoogte van de A2 in Vinkeveen. De automobilist is in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.