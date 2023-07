Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op A5 in Amsterdam

column Is haasten slecht? ‘Een beetje tijdsdruk maakt dat je makkelij­ker prioritei­ten stelt’

Velen onder ons hebben een hoop te doen in weinig tijd. Haast hebben is het logische gevolg. Dat hoeft geen probleem te zijn, zegt psycholoog Thijs Launspach. Kijk wel even goed naar hoe vaak je je aan het haasten bent, raadt hij aan.