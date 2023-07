Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op Meer en Vaart in Amsterdam

Treinpassa­gier bedreigt conducteur tussen Amsterdam en Utrecht Centraal en zegt dat hij vuurwapen heeft

Tussen Amsterdam en Utrecht Centraal is vrijdagmiddag een conducteur bedreigd gedurende zijn dienst. De bedreiger zei daarbij dat hij een vuurwapen had. De politie schaalde daarom flink op en legde het treinverkeer stil. Vlakbij Utrecht Centraal is de verdachte uiteindelijk aangehouden. Hij bleek geen vuurwapen op zak te hebben.