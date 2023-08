Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op Stadhouderskade in Amsterdam

Waarvan Akte Nood breekt wet: dochter van mevrouw De S. handelt erfenis perfect af, kon ze dit maar zien

Moeder is er stellig van overtuigd dat de dochter niet bekwaam is om de erfenis af te handelen. Daarom moet zoonlief die taak op zich nemen, maar hij verhuist plotseling naar het buitenland. Elke week tekent journalist Johan Nebbeling waargebeurde voorvallen op uit de notarispraktijk in de rubriek Waarvan Akte.