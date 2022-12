Eerlijke vinder geeft 1000 euro af bij de gemeente Apeldoorn maar van wie is het?

Het bedrag werd maandag 19 december aangetroffen bij een pinautomaat in Apeldoorn Zuid. De vinder was zo eerlijk om de duizend euro woensdag af te geven bij de gemeente. Volgens de politie is er een kans dat het bedrag afkomstig is van een situatie waarin iemand het slachtoffer is geworden van fraude, denk bijvoorbeeld aan de een zaak waarin een bankpas bij iemand thuis is opgehaald.