24-jarige man gewond bij mishandeling en beroving op Arnhemse parkeerplaats

MET VIDEO Cafetaria Diner 66 in winkelcen­trum Elderveld compleet uitgebrand: naastgele­gen kapper en bakker gesloten

ARNHEM - In Cafetaria Diner 66 in het Arnhemse winkelcentrum Elderveld heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een hevige brand gewoed. Die is via het systeemplafond overgeslagen naar de naastgelegen kapsalon. De bakker dáárnaast is ook dicht.

10 december