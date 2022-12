Beelden ‘Bureau Arnhem’ moeten onschuld verdachte van overval op Primera bewijzen

Update Twee mannen opgepakt na gewapende overval op Primera in Arnhem: ‘Ik heb er slecht van geslapen’

ARNHEM - De politie heeft twee Arnhemmers van 50 en 54 jaar aangehouden in verband met een overval op de Primera-winkel aan de Oostburgwal in Arnhem. ,,Ik ben woest op die lui. Het is maar goed dat ik niet aanwezig was, want ik had ze wat aangedaan", zegt eigenares Ingrid Mijnders.

