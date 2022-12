Geen verdachten brand meubelzaak aan de Boulevard Heuvelink: politie staakt onderzoek

Man (25) bedreigd bij Arnhemse graffiti­muur: politie hoopt alsnog daders te vinden

ARNHEM - Een 25-jarige man uit Borculo is twee weken geleden bedreigd bij de graffitimuur aan de Boterdijk bij de Nelson Mandelabrug in Arnhem. In de hoop alsnog de daders te vinden, doet de politie er vandaag via Facebook een getuigenoproep uit.

7 november