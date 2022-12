‘Uitblinker’ rijdt 85 kilometer te snel door Arnhem; politie vordert ter plekke rijbewijs in

Politie onderzoekt snelheid automobi­list na zwaar ongeluk op Arnhemse Centrum­ring

ARNHEM - Hoe snel reed de automobilist die vrijdagavond op de Jansbuitensingel in Arnhem twee voetgangers aanreed? Dat is een van de vragen die de politie heeft over het ongeval, waarbij een 60-jarige man en een vrouw van 53 uit Arnhem zwaargewond raakten. De hoop is gevestigd op getuigen.

15 november