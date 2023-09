Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op Driftlaan in Blaricum

Uitgere­kend op de verjaardag van zijn vrouw rijdt Harm Jan (75) haar auto in de sloot: ‘Domme pech’

Na een snelle boodschap bij de apotheek rijdt Harm Jan dinsdagochtend vroeg in de auto van zijn vrouw langs paleis Soestdijk. Hij slaat rechtsaf de Biltseweg op, maar daar gaat het mis. Hij verliest de macht over het stuur, slipt door en belandt met zijn wagen in de sloot. En dat terwijl zijn jarige vrouw net aan haar eerste bak koffie zit. ,,Dat was voor haar wel even schrikken.”