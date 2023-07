Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op Stroomzijde in Blaricum

Amersfoort­se brandweer in actie door pu­ber-ac­tie: ‘Help, ik zit vast in een wipkip’

Een melige puber-actie leidde maandagavond korte tijd tot paniek in de Amersfoortse wijk Rustenburg. Een meisje was aan het chillen in een speeltuintje, toen ze kwam vast te zitten in een zogeheten wipkip.