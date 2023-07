Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op Korte Zijlweg in Overveen

Politie zet wijk in Aerdenhout af maar ‘inbreker’ blijkt burgemees­ter

De politie heeft zaterdagavond een wijk in Aerdenhout volledig afgezet nadat een melder wantrouwen had gekregen toen hij iemand zag lopen met een kniptang in de hand. Alle uitvalswegen werden geblokkeerd en na een zoektocht van 45 minuten werd de persoon gevonden.