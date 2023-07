Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op Oranje Nassaulaan in Overveen

Arrestatie­team valt woning binnen in Noordwij­ker­hout na mishande­ling vrouw

Een man is zaterdagochtend aangehouden in Noordwijkerhout nadat hij een vrouw had mishandeld in een woning aan de Coremolen. De politie vermoedt dat het om een incident in de relationele sfeer ging. Meerdere woningen in de buurt werden ontruimd vanwege mogelijk gevaar.