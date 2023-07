Middelbrand in Vogelenzang op Vogelenzangseweg

Verdachte (26) van reeks gewapende overvallen in Haarlemmer­meer aangehou­den

Op vrijdagavond is een 26-jarige man aangehouden wegens vermeende betrokkenheid bij twee overvallen op supermarkten in Voorschoten en Oegstgeest. De politie stelt dat de verdachte mogelijk eerder deze week ook betrokken was bij een drietal overvallen op supermarkten in Voorschoten en Rotterdam en een winkel in Den Haag.