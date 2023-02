Auto in moeilijke positie te water: Traumahelikopter ingezet

Man vernielt café als hij wordt uitgezet en keert terug met wapen en mes

Een 23-jarige man uit Boskoop is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden, nadat hij eerder op de avond uit een café in de Julianastraat in Alphen was gezet. Daarop richtte hij vernielingen aan het pand aan. Toen hij later bij de kroeg terugkeerde, bleek hij een wapen op zak te hebben.