Motorrijders marechaussee maken een schuiver bij Hazeldonk

met video Automobi­list raakt gewond bij botsing in Zundert, vloeistof op weg gelekt

ZUNDERT - Een automobilist is vrijdagochtend gewond geraakt bij een botsing in Zundert. De auto klapte op de Achtmaalseweg waarschijnlijk tegen een boom. Bij het ongeluk is een onbekende vloeistof uit de auto gelekt. De weg blijft dicht tot het asfalt volledig schoon is gemaakt.

25 november