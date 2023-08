Begeleidster raakt te water met Stint, tien kinderen kopje-onder: ‘Ze moest uitwijken voor scootmobiel’

updateTien kinderen en een begeleider zijn dinsdagmiddag rond 16.00 uur in een Stint in Capelle aan den IJssel te water geraakt. De elektrische bolderkar reed vermoedelijk via een berm de sloot in bij de Noorderbreedte in de wijk Oostgaarde-Noord. Er vielen geen gewonden, maar de schrik was groot.