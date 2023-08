Ongeval met letsel op Van Bergenlaan in Castricum

Tweede verdachte opgepakt in onderzoek naar drugslab met dode man in Zaandam

De politie heeft een tweede verdachte (57) opgepakt in het onderzoek naar een drugslab op een bedrijventerrein aan de Gerrit Kiststraat in Zaandam. De man uit Oostzaan is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte. Bij de ontdekking van het lab afgelopen oktober werd een dode man (44) uit Amstelveen gevonden.