Bestelbusje vol jerrycans met onbekende vloeistof, politie zet omgeving af

De politie had maandagochtend haar handen vol aan een bedrijfsbus die stond geparkeerd aan de Wilgenkade in Leidschenveen in Den Haag. In het voertuig werden meerdere jerrycans met onbekende vloeistof aangetroffen. Het is nog onduidelijk wat er in de vaten zit.