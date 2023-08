Ongeval met letsel op Waddenzeestraat in Den Helder

Brandweer redt hond bij woning­brand Den Helder

In een woning aan de Bloemstraat in Den Helder heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gewoed. De bewoners konden de woning op tijd verlaten en bleven ongedeerd. Hun hond is uit de woning gered door de brandweer. De hond wordt onderzocht en zo nodig behandeld door een dierenarts.