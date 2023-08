Ongeval met letsel op Newtonstraat in Heerhugowaard

Minderjari­ge opgepakt om betrokken­heid bij steken jongen Purmerend

Een 15-jarige Purmerender is opgepakt wegens betrokkenheid bij het steken van een 17-jarige jongen, meldt de politie vrijdagavond. Het slachtoffer raakte donderdagavond gewond aan de Dotterbloem in Purmerend. De politie meldde eerder twee verdachten op het oog te hebben en dat er mogelijk nog een derde verdachte is.