Brand in dak van Papendrechtse woning, bewoners in veiligheid

Verdachte (77) van schietpar­tij in villa is mogelijk bekende van bewoonster: 'Deed daar klus­jes’

De schietpartij in een landhuis in Kinderdijk heeft een verrassende wending gekregen. De 77-jarige Alblasserdammer die is opgepakt voor de brute overval waarbij een 74-jarige man in zijn hoofd werd geschoten, zou een bekende zijn. De verdachte deed volgens buurtbewoners geregeld klusjes voor de bewoonster van de statige villa. ,,De laatste tijd kwam hij amper nog thuis.’’

6 december