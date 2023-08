Uitslaande brand in garagebox Dordrecht, brandweer probeert overslag te voorkomen

Auto knalt frontaal op afslaande auto op Stevensweg in Dordrecht; meerdere lichtgewon­den

Een auto is met een flinke snelheid op een andere auto geknald op de Stevensweg in Dordrecht. Op die weg mag maar 30 kilometer per uur gereden worden. Het heeft er alle schijn naar dat er in dit geval harder dan dat is gereden. De auto's zijn flink toegetakeld en de inzittenden raakten lichtgewond.