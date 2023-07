Buitenbrand in Echt op Havenweg

Politie zoekt onbekende fietser in zaak rond dood Durlinger: ‘Er moet toch iemand zijn die iets weet’

De politie heeft dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht camerabeelden getoond van een fietser in Sittard. De politie zoekt hem in de zaak van de gewelddadige dood van Sittardenaar Xavier Durlinger in mei 2022. Omdat op camerabeelden een herenfiets te zien is, denkt de politie dat het om een man gaat. Hij fietste op de dag dat Xavier verdween tussen de President Kennedysingel en De Kollenberg in Sittard, waar het slachtoffer later dood werd gevonden.