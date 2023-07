Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op Annendaalderweg in Maria Hoop

Trein vanuit Best stilgezet voor aanhouding op station Roermond: ‘Nu met enkeltje richting gevangenis’

BEST/ROERMOND - Op het station van Roermond is donderdagochtend een trein tijdelijk stilgezet voor een aanhouding. De politie wist namelijk dat de dief van een fiets in Best in deze intercity zat. Hij werd in de boeien geslagen.