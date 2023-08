Ongeval met letsel op Bosweg in Susteren

Automobi­list (77) omgekomen door frontale aanrijding met vrachtwa­gen in Sittard

Door een frontale botsing tussen een personenauto en een vrachtauto is woensdag in Sittard een 77-jarige man uit die plaats om het leven gekomen. Het slachtoffer was de bestuurder van de auto, maakte de politie bekend. Hij raakte bekneld en overleed ter plaatse.