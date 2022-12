Fietser zwaargewond bij aanrijding in Eindhoven, deel van Jeroen Boschlaan afgesloten

Bestelbus ramt zes keer gevel van juwelier bij mislukte ramkraak in Valkens­waard

VALKENSWAARD - Bij een mislukte ramkraak op Bax Juwelier in Valkenswaard is in de nacht van maandag en dinsdag grote schade ontstaan aan een pui en rolluik. Nadat een witte bus meerdere keren tegen de gevel ramde zonder resultaat werd het voertuig achtergelaten.

14 december