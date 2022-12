Tiener (13) zwaait met nepwapen uit autoraam bij winkelcentrum in Eindhoven, politie neemt pistool in

Helmonder (51) had van alles gestolen, maar gedreigd? ‘Daar weet ik niks van’

SOMEREN - ,,Laten we vooropstellen: van een bedreiging weet ik niks.” Zegt een Helmondse winkeldief. Het slachtoffer dat pal achter hem zit in de rechtszaal denkt van wel. ,,Ik was echt bang.”

15 december