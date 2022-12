Stephan D. (53), verdachte van dodelijke schietpartij Enschede, al eerder vervolgd voor wapenbezit

UPDATE | MET VIDEOENSCHEDE - De man die is aangehouden voor betrokkenheid bij de schietpartij aan de Oostburgweg in Enschede is de 53-jarige Stephan D. Hij zit in volledige beperkingen en dit betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat Roy van der Wal. In 2017 is D. al eens vervolgd voor wapenbezit.

Woensdagmiddag werd een nog onbekende man doodgeschoten aan de Oostburgweg in Enschede. De politie heeft vrijwel direct een verdachte aangehouden. Het gaat om Stephan D., die kamers verhuurt in het bewuste pand, dat op zijn naam staat.

Donderdagmorgen is de woning en een deel van de omgeving nog altijd afgezet als plaats delict. De politie heeft de woning nog altijd afgeschermd met zwarte schermen en de Siemenstraat is deels afgezet voor de pd-unit van de politie. Agenten ter plaatse melden dat het onderzoek nog in volle gang is. Of het stoffelijk overschot van het slachtoffer nog aanwezig is wordt niet bevestigd.

De 53-jarige Stephan D. werd vrij snel na het incident afgevoerd door de politie.

Doodgeschoten met eigen pistool

Woensdag rond 15.30 uur hoorden bewoners aan de Oostburgweg in Enschede een harde knal. Aanvankelijk dachten zij aan vuurwerk, maar dat blijkt nu een pistoolschot te zijn. Volgens omstanders zou het slachtoffer met zijn eigen pistool zijn doodgeschoten. De politie kan dit nog niet bevestigen.

De bewoner van het huis is direct na het incident aangehouden. Volgens buurtbewoners heeft de pandeigenaar onlangs camera’s bij zijn woning laten plaatsen. Ook is er regelmatig politie bij het huis gezien. Een buurtbewoonster meldt dat het huis is opgesplitst in meerdere kamerwoningen.

In het eerste persalarm van de politie stond dat het ging om een woningoverval, maar dit hoeft volgens de woordvoerder niet zo te zijn: „Het gaat hier om een automatische melding. We houden op dit moment alle opties nog open.”

De politie is nog altijd aanwezig in de Oostburgweg voor onderzoek

Bewoner opgepakt

De politie bevestigde woensdagavond dat de verdachte een bewoner van de woning is. „We doen onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer. Het is nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld.”

Een persfotograaf was zo snel ter plaatse dat hij de actie heeft vastgelegd. Op de foto’s is een witte man te zien van middelbare leeftijd. Zijn advocaat Roy van der Wal meldt dat de man in beperkingen zit. Dat betekent dat hij geen contact met de buitenwereld mag hebben.

D. werd in september 2017 door het OM vervolgd voor het bezit van een vuurwapen. Hij zou toen een kogelgeweer van het merk Adler Jager AP80 in bezit hebben gehad en 20 patronen van het kaliber .22.

Politie aan de Oostburgweg in Enschede. De omgeving is ruim afgezet na een overval in de straat.