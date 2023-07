Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op A6 in Naarden

Vrijspraak voor doodsteken Casper (29), terwijl maximale straf was geëist: komt er hoger beroep?

Het Openbaar Ministerie (OM) wilde hem een jaar achter de tralies. De rechtbank dacht daar anders over en sprak een 15-jarige verdachte uit Uithoorn deze week vrij voor het doodsteken van de Nijmeegse Casper Verheijen (29). Of het OM die vrijspraak gaat aanvechten, is nog onduidelijk.