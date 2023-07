Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op Zuidpolderweg in Muiden

‘Liefje van Donald Trump’ (33) ontkent sleutelrol bij ontploffin­gen in Hoef en Haag en Tienhoven

Een 33-jarige Rotterdamse, verdacht van het (mede)plegen van een ontploffing in Tienhoven en Hoef en Haag als afdreiging in een drugsconflict tussen criminelen, blijft voorlopig vastzitten. Zelf ontkent ze, maar het Openbaar Ministerie twijfelt niet: Als vriendinnetje van de vermeende grote spil achter de explosievenzaak had ze ook een aansturende rol.