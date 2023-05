Brandweer rukt uit voor wateroverlast in de Westwagenstraat

Buiten­schuur­tje van verhuurbe­drijf in feestarti­ke­len in Meerkerk brandt volledig af

Op het terrein van een bedrijf aan de Energieweg in Meerkerk is vanmiddag een buitenschuurtje in vlammen opgegaan. Omdat het vuur over dreigde te slaan naar de naastgelegen loods, schaalde de brandweer al snel op naar het sein ‘grote brand’.