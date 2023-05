Bewoner verdacht van veroorzaken brand in eigen huis (brandstichter en kat gewond)

Vrouw (37) rijdt partner omver na ruzie: ‘Dacht dat het een hek was’

Op de Middelblok in Gouderak rijdt op 10 december ‘s nachts Cornelia V. in haar auto achteruit een voetganger aan. Het is haar partner met wie ze ruzie had en ze dacht dat ze een hekje raakte. Maar volgens het OM is het een poging tot doodslag en moet ze acht maanden de cel in.