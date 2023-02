Gewond na val van carnavalswagen

Statushou­der (39) verkracht­te dronken en kwetsbare vrouw, moet 2,5 jaar de cel

Statushouder H. Al-R. (39), die in Gouda op de asielboot woonde totdat hem een huis zou worden toegewezen, moet tweeënhalf jaar de cel in. Hij had seks met een weerloze Goudse en verkrachtte de vrouw in haar eigen huis.