Ongeval met letsel op Staten Bolwerk in Haarlem

Honderden kilo’s harddrugs aangetrof­fen in woning Haarlem, bewoners aangehou­den

In een woning in Haarlem heeft de politie maandagavond honderden kilo’s harddrugs aangetroffen. Beide bewoners zijn aangehouden. Wat de rol van de 44-jarige man en 35-jarige vrouw is, wordt nog onderzocht.