Ongeval met letsel op Zenegroenkade in Haarlem

112 Melding Zeer grote brand bij AH op Soendap­lein in Haarlem

Vrijdagochtend is brand uitgebroken bij de AH aan het Soendaplein in Haarlem. Het pand staat in vuur en vlam. De brandweer heeft opgeschaald naar grip 1. De brand begon mogelijk in een vrachtwagen die in het gebouw stond.