Scheepvaartbrand op Leimuiderdijk in Rijsenhout

112 Melding Hulpdien­sten uitgerukt voor voertuig te water op Bennebroe­ker­weg in Rijsenhout

Op de Bennebroekerweg in Rijsenhout heeft donderdagochtend een ongeval plaatsgevonden waarbij een voertuig te water is geraakt. Mogelijk zijn hierbij één of meerdere personen gewond zijn geraakt.