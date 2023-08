Ongeval met letsel op Euratomplein in Heemskerk

Poolse verdachte van poging tot moord aangehou­den in Beverwijk

Een Poolse man is donderdag in Beverwijk aangehouden voor meerdere misdrijven gepleegd in Polen. De Poolse politie verdenkt de 35-jarige man van diefstal, handel in grote hoeveelheden drugs, bedreiging, deelname aan georganiseerde misdaad en een moordpoging in 2009.