Vrachtwagen gekanteld op A32 bij Heerenveen: gewonde chauffeur naar ziekenhuis gebracht

Dode en zwaargewon­de bij eenzijdig verkeerson­ge­val in Tzummarum

Een 18-jarige man is overleden en een andere man van 18 jaar oud is zwaargewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in het Friese Tzummarum. Volgens de politie gebeurde het ongeval in de nacht van vrijdag op zaterdag even na 01.00 uur aan de Kleasterwei in de plaats ten westen van Leeuwarden.