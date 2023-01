Brand in Heerlens appartementencomplex onder controle, acht woningen voorlopig onbewoonbaar

Gewonde bij beroving in Hoensbroek, mogelijk schoten gelost

Bij een beroving in het Limburgse Hoensbroek is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 39-jarige man uit Heerlen gewond geraakt. Mogelijk is er geschoten. De man zou bedreigd zijn door twee andere mannen. Daarbij zouden knallen zijn gehoord. De politie zoekt dat uit.

7 januari