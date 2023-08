Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op N281 in Heerlen

Brand in Heerlens appartemen­ten­com­plex onder controle, acht woningen voorlopig onbewoon­baar

De brand die gisterenavond laat uitbrak in een appartementencomplex in Heerlen is onder controle. Het pand was een aantal uur ontruimd en voor de bewoners was er nachtopvang geregeld. Halverwege de nacht mochten de meeste mensen naar hun woning terugkeren, meldde de brandweer. Acht woningen zijn voorlopig onbewoonbaar.