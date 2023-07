Middelbrand in Heerlen op Joost van Vondelstraat

Man luidt midden in de nacht klokken in Meerssen: politie haalt klokkenlui­der uit kerktoren

Een arrestatieteam van de politie heeft vrijdagochtend vroeg een 33-jarige man uit de kerktoren van Meerssen gehaald. De man, afkomstig uit Meerssen, was daar in geklommen en had rond middernacht de kerkklokken geluid. Geschrokken inwoners van Meerssen belden daarop de politie, die met veel patrouilles uitrukte. De man is aangehouden, zit in de cel en wordt vrijdag verhoord.