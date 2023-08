Ongeval met letsel op A76 in Heerlen

Zesde verdachte dodelijke schietpar­tij Hoensbroek opgepakt

De politie heeft vandaag een zesde verdachte aangehouden in het onderzoek naar een dodelijke schietpartij in Hoensbroek, in mei 2021. Het gaat om een 37-jarige man uit Landgraaf, zo maakte de politie bekend. Vorige week werden in totaal al vijf mannen opgepakt, drie in Limburg en twee in Maasmechelen (België).