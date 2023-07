Ongeval met letsel op Palemigerboord in Heerlen

Vijf huizen in Brunssum tijdelijk ontruimd vanwege vondst ‘zeer gevaarlij­ke’ stof

Vijf huizen in het Limburgse Brunssum zijn uit voorzorg tijdelijk ontruimd, nadat in een woning aan de Prins Hendriklaan een flesje met daarin een chemische stof was aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om de zeer giftige stof blauwzuur.