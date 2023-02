Politie zoekt in Aken naar getuigen van dodelijke schietpartij Hoensbroek

De politie is op zoek naar getuigen van het doodschieten van een 29-jarige man uit Aken, op 2 mei 2021 in Hoensbroek (gemeente Heerlen). De politie zoekt die getuigen met name in de naburige Duitse grensplaats Aken, waar de man woonde. De reden is dat volgens de politie mensen in Aken dagen of weken vóór de dodelijke schietpartij actief op zoek zijn geweest naar het slachtoffer. Dit lijkt sterk op een voorverkenning, aldus de politie vandaag.