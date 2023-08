Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op Diependaalselaan in Hilversum

Melding van verdachte activitei­ten bij Maarssense loods leidt naar drugslab

In een loods in Maarssen heeft de politie afgelopen donderdag 27 juli een drugslab aangetroffen. Het pand aan de Gageldijk bleek bij aankomst nog in werking te zijn. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie doet verder onderzoek.