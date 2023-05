Politie valt woning binnen in Hilversum na melding over schoten en treft airsoftwapen aan

Agenten krijgen melding over au­to-in­braak en treffen verdachte met zijn zakken vol gestolen spullen

Agenten die op een melding over een verdachte situatie afgingen in het centrum van Utrecht, troffen uiteindelijk een verdachte aan met volop gestolen spullen op zak. Hij bleek zelfs in beeld te zijn bij een van zijn diefstallen, even voor zijn aanhouding elders in het land.