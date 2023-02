Grote brand verwoest schuur in Barsingerhorn

Verdachte herinnert zich weinig van fatale steekpar­tij in eethuis Beverwijk

De 28-jarige Tomasz A. kan zich weinig herinneren van de fatale steekpartij in een eethuis aan de Baanstraat in Beverwijk waar hij van wordt verdacht. Bij het steekincident op 28 mei 2021 kwam een 54-jarige man uit Langedijk om het leven en raakten twee mannen zwaargewond. Alle slachtoffers werkten bij de spareribszaak. A. kan zich maar één confrontatie met één slachtoffer herinneren, vertelde hij dinsdag in de rechtbank in Haarlem.

31 januari