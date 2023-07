Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op Westfriesedijk in Lutjewinkel

Grote brand in bedrijfsge­bouw Anna Paulowna, enkele woningen tijdelijk ontruimd

Bij een grote brand in een bedrijfsgebouw in Anna Paulowna (Noord-Holland) is in de nacht van donderdag op vrijdag veel rook ontstaan. De brandweer vreesde in eerste instantie dat daarbij deeltjes van zonnepanelen waren vrijgekomen, maar dat bleek niet het geval. Ook werd er bij metingen geen asbest aangetroffen.